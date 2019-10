Caceres e Lirola ko: ecco quando potrebbero rientrare. Con l’uruguaiano serve prudenza

Allarme difesa in casa Fiorentina. Caceres e Lirola, infatti, si sono infortunati contro la Lazio. Il primo ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale destro. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’uruguaiano sarà costretto a saltare le partite contro Sassuolo e Parma, ma dalla domenica successiva a Cagliari potrebbe essere di nuovo a disposizione. Ma il suo passato consiglia prudenza, evitando, per quanto possibile, qualsiasi ricaduta.

Nessuna lesione, invece, per Lirola. Salterà il ritorno da ex a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la partita contro il Parma. Ci sono buone speranze di riaverlo per il Cagliari.