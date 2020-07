Caceres cerca il riscatto. E la Fiorentina non ha dubbi sulla conferma

Il Corriere dello Sport si concentra su Martin Caceres. Dopo la pessima prestazione contro il Brescia condita dal cartellino con susseguente squalifica per 2 giornate, l’uruguaiano tornerà a disposizione di Iachini per la gara contro il Parma, domenica al Tardini alle 19.30. Sono proprio giocatori come lui – si legge – che dovrebbero saper dare di più nei momenti decisivi. Per il numero di gare che hanno alle spalle e per quanto sono riusciti a vincere in carriera. Martin ha la responsabilità di cambiare marcia, tornare quello di sempre e dare il proprio contributo. Contro il Parma giocherà titolare. Questa mattina allenamento, con Iachini che inizierà a farsi le prime idee. La Fiorentina ha dubbi sulla sua conferma. Tranne colpi di scena al momento imprevisti, sarà un punto fermo dei viola anche per la prossima stagione. A lui piacerebbe terminare la carriera a Firenze.