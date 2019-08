Caceres batte Tonelli, era lui la prima scelta di Montella

Dettagli da definire e firme da mettere sui contratti, ma Martin Caceres è praticamente un giocatore viola. Sarà lui che andrà a completare il reparto difensivo della Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, è stato trovato l’accordo con l’uruguaiano sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo. Già oggi è atteso a Firenze, battendo la concorrenza di Lorenzo Tonelli: per Montella l’ex Juve è sempre stata la prima scelta.