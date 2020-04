Caceres/1: “A Firenze la giusta ambizione, ci sarà un grande futuro, voglio restare in viola”

Bella chiacchierata questa mattina sul Corriere Dello Sport in edicola con Martin Caceres. Il difensore viola, arrivato nella scorsa stagione, affronta vari temi in questo difficile periodo. Dalla quarantena forzata con la famiglia lontana alla decisione di non lasciare Firenze nonostante la forte tentazione. Anche per l’uruguaiano, come per tanti altri, la voglia di giocare è tanta: “Non vedo l’ora di ricominciare e mettere in campo tutto quello che ho“. L’importante è farlo in sicurezza – ribadisce – attendendo le disposizioni delle istituzioni.

Grazie anche a Rocco Commisso: “Ho respirato sin da subito tanta voglia di far bene e di crescere. C’è ambizione e si tocca con mano. Il futuro della squadra non può che essere roseo“. Ma anche al tecnico, Beppe Iachini, per il quale Caceres spende parole al miele, definendolo un martello: “Ci ha fatto lavorare moltissimo trasmettendo le sue idee, non potendoci vedere da vicino sarà come un leone in gabbia…”.

Parole importanti per il difensore, che a Firenze non fa mistero di trovarsi bene: entrato in sintonia con ambiente e tifosi non ha dubbi sul suo futuro: “C’è amore per il calcio e voglia di competere per qualcosa di grande, la gente vive per il calcio. E si percepisce” e aggiunge che la sua ambizione è di restare a Firenze dove sta bene e dove vorrebbe proseguire a giocare.