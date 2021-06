Caccia alla contropartita per lo staff: spunta il nome di Montiel

Potrebbe essere il giovane Tofol Montiel la contropartita giusta per lo Spezia. Il giovane trequartista in viola non trova spazio

Nel riassumere i dettagli dell'intricata vicenda Italiano, il Corriere Dello Sport oggi in edicola sottolinea come manchi ormai solo l'ufficialità per l'annuncio del nuovo tecnico viola. Uno dei nodi ancora da limare resta la contropartita da girare allo Spezia per liberare anche tutto lo staff: come si legge verrà discussa in sintonia con l'area tecnica aquilotta. Secondo il quotidiano tutti gli indizi portano al giovane Tofol Montiel, ventunenne di belle speranze che i viola considerano un esubero ormai già dalla scorsa stagione. Potrebbe essere lui a prendere il via della maglia bianca, ma di questo si sta ancora parlando.