Caccia al biglietto per l’Inter, si punta a quota 16.000. Pochi posti rimasti

Fiorentina-Inter verso il... tutto esaurito. Al netto delle restrizioni, il club viola ha già staccato quasi tutti i biglietti disponibili

Sarà un "tutto esaurito" quello che vedremo al Franchi per il primo turno infrasettimanale del campionato 2021/22. Martedì arriva l'Inter in casa e nessuno vuole perdersi la prima vera sfida di cartello tra le mura amiche, nonostante qualche rincaro nei prezzi. Come scrive il Corriere Fiorentino, sebbene la capacità sia ridotta al 50% per le regole anti-Covid, c'è grande attesa e voglia di Fiorentina, soprattutto grazie ad Italiano.

Così per la seconda sfida interna in un Franchi nuovamente a porte aperte è subito scattata la corsa al biglietto. Fin dall'inizio della settimana, quando si era aperta la prima fase dedicata agli abbonati 19/20 in possesso di voucher e proseguita da giovedì, quando la società ha messo in vendita gli ultimi tagliandi disponibili per la vendita libera. Sebbene le restrizioni e il match che si gioca in un giorno feriale, l'obiettivo è quello di arrivare a quota 16.000, praticamente il massimo dei posti disponibili al netto delle restrizioni. Dal club arriva anche l'invito di anticipare il più possibile l'arrivo al Franchi per favorire le operazioni di controllo e l'obbligo di mostrare il green pass.