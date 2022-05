Cabral VS Abraham, destini contro. L’Europa passa dal Franchi

Fiorentina-Roma sarà anche Cabral contro Abraham: i due bomber cercano la gloria in una partita cruciale per l'Europa

Redazione VN

Fiorentina-Roma, anche alla luce dei risultati di questi giorni, è più che mai decisiva per la prossima qualificazione europea. La Gazzetta Dello Sport individua in Cabral-Abraham uno dei duelli più in vista, anche se la gara ha valenza diversa per le due formazioni. I viola sembrano quasi obbligati a vincere per continuare a sperare, mentre i giallorossi (con un calendario più abbordabile) potrebbero accontentarsi del pari. Chiaro che però i capitolini possano essere "distratti" dal grande appuntamento del prossimo 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord, che potrebbe portare al turnover. La gara contro il Leicester ha prosciugato le energie e allora i dubbi sono leciti: ma di Cabral e Abraham ci sarà sicuramente bisogno.

Veniamo al brasiliano: finora ha realizzato due reti in nove partite, per una spesa di 15 milioni. Troppo? No, visto che nelle ultime sei giornate è arrivata anche la titolarità a scapito di Piatek. Ha caratteristiche più simili a Vlahovic del collega polacco e questo piace e serve a Italiano per il suo gioco. Potrebbe essere lui il titolare viola anche nella prossima stagione, magari sperando anche nella Nazionale.

Dall'altra parte, invece, Tammy è una certezza. Ha già bucato 25 volte la rete in quasi 50 presenze e mai nessuno ha segnato così tanto al primo anno in giallorosso. E da qui a fine campionato potrebbe essere l'inglese con più reti in Serie A: c'è da battere Hitchens, che ne fece 16. Anche lui, come i compagni, arriva stanco dalla partita con le Foxes, ma sarà indispensabile. Alla finale si penserà poi.