Cabral va a sfidare Vlahovic, è il confronto decisivo per scordare il passato

Il brasiliano contro il serbo per ribadire come si possa fare a meno di chiunque se c'è organizzazione

E' la sfida fra Cabral e Vlahovic, il passato contro il presente della Fiorentina. Dallo 0-3 del 22 dicembre 2020 ne è passato di tempo, ma oggi serve una prestazione come quella, anche con meno margine di scarto. L'addio di Vlahovic, a segno quella sera, è stato un terremoto, ma in qualche modo la squadra lo ha metabolizzato, adattandosi alla sua assenza e aspettando Cabral che adesso comincia ad ingranare. E che guarda a domani con l'obiettivo di segnare il primo gol stagionale della Fiorentina alla Juventus in questa stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.