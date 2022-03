La Nazione: “Cabral titolare contro il Bologna?”

Il centravanti brasiliano alla ricerca della forma migliore

Non stava bene ieri, tanto che Italiano non lo ha inserito in campo, ma Cabral pregusta un'occasione importante. Lo scrive La Nazione: "niente bocciatura preventiva quella del centravanti brasiliano, dunque, che anzi, con una settimana di lavoro in più (quella che inizia oggi), potrebbe giocarsi una chance importante già il prossimo week end nel derby con il Bologna che andrà in scena al Franchi all’ora di pranzo". Tutto dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi giorni al centro sportivo.