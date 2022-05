Cabral, serve un gol per l’Europa per essere indimenticabile

Per Arthur Cabral sarà una partita fondamentale: la piazza gli chiede un gol per trascinare i viola in Europa

Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre, specie se in palio c'è pure l'Europa. L'edizione odierna di Repubblica dedica un focus all'attacco viola e principalmente a Cabral, cui si chiede un gol storico per entrare nel cuore della tifoseria intera. Quella con la Juve vale tantissimo, perché in palio c'è l'Europa, altro che ultimo giorno di scuola. Sarà un altro ritorno di Vlahovic a Firenze, sostituito dall'ex Basilea, fin qui autore di sole due reti a Napoli e Sassuolo, mai nello stadio amico. Servirà anche lui, la massima concretezza: un gol contro la Juventus entra nella storia. Ancor di più se si pensa che in tutta la stagione, la squadra di Italiano non è ancora riuscita a segnare nemmeno una volta ai bianconeri. E perciò sarà proprio Cabral l'indiziato principe a prendersi l'attacco: a lui la responsabilità del destino suo e dei compagni.