Cabral o Piatek contro la Lazio? E’ caccia al trono vacante

Piatek sembra in leggero vantaggio su Cabral

La domanda è lecita: contro la Lazio spazio a Piatek o a Cabral? Se lo chiede il Corriere dello Sport. È la prima uscita dopo l’addio di Vlahovic e non potrà mai essere una partita come le altre perché Firenze è in fermento per il distacco, ma adesso è anche curiosa di vedere come sarà sostituito il serbo.

È evidente che Cabral è stato acquistato a titolo definitivo (a circa 16 milioni di euro) per essere la scelta numero uno di Vincenzo Italiano, è lui il sostituito di Vlahovic e a breve non ci sarà più alcun dubbio sulla decisione definitiva che andrà a delinearsi fino alla fine del campionato. Ma per la partita di sabato sera allo stadio Artemio Franchi il ballottaggio è aperto, visto che il brasiliano ha veramente pochi allenamenti in gruppo con il resto dei compagni e una conoscenza ancora parziale dei movimenti chiesti dall’allenatore. Anche Piatek è arrivato da poco, ma ha già una prima esperienza nella gara di Coppa Italia a Napoli quando ha pure segnato e in campionato a Cagliari dove non ha fatto la differenza, ma ha comunque preso confidenza con gli schemi viola. Il vantaggio di Piatek per sabato è anche il fatto di conoscere la serie A dove ha già giocato in passato con le maglie di Genoa e Milan. Cabral invece non ha ancora esordito in Italia ma è una macchina da gol.