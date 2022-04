Cabral, l’ora della verità: adesso è vietato sbagliare

Finalmente è arrivato il momento di Arthur Cabral. Il brasiliano sarà chiamato a dare delle risposte contro l'Empoli, gara complicata

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, domenica sarà lui a scendere in campo dal primo minuto, con Piatek pronto a subentrare in caso di necessità. Certo, con Italiano le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma Cabral ha lavorato intensamente per due settimane ed è pronto a mostrare in campo i suoi miglioramenti. In 5 presenze, ha giocato per 147' minuti (senza contare i 25' finali in Coppa Italia contro la Juventus). Solo una gara da titolare, un gol e un assisti. Si vedeva che la sua condizione ancora non fosse delle migliori, ma adesso è arrivata l'ora della verità. Attenzione però, perché davanti troverà l'Empoli e la gara d'andata ha insegnato ai viola che nulla può essere dato per scontato. Ecco quindi che Cabral non può sbagliare, ne per il suo bene e nemmeno per quello della Fiorentina.