Cabral in ritardo, Italiano non ha tempo: avanti con Piatek

L'andamento lento di quello che doveva essere il vero dopo-Vlahovic

Il Corriere Fiorentino e La Nazione in coro: "Che fine ha fatto Cabral?" Il mancato ingresso di domenica pomeriggio contro il Verona è dovuto ad un piccolo problema fisico, nulla di serio, ma in realtà il brasiliano è in evidente ritardo di condizione e sta lavorando per rimettersi in pari coi compagni. L'acuto di Sassuolo non basta a smuovere le gerarchie, con Piatek che va a segno con costanza, e all'ex Basilea toccano le briciole: solo 141' da quando è arrivato a Firenze. "Serve pazienza, ma non troppa", parola di Italiano. Per questo a partire dal Bologn toccherà ancora a Piatek. In attesa di poter cantare "Cabrao Meravigliao, il centravanti della nostra Selecao"...