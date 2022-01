Cabral, Firenze ha il suo “Re Arthur”. Oggi si allena in solitaria al CS

Cabral è pronto a diventare "Re Arthur" a Firenze: lui intanto si allena e oggi sarà da solo al Centro Sportivo per anticipare l'inserimento

Si è già allenato in gruppo e lo farà anche oggi - in forma personalizzata - nella giornata che Italiano ha concesso libera alla squadra. Arthur Cabral è già sprofondato della vita quotidiana fiorentina e vuole bruciare le tappe per farsi conoscere da Vincenzo Italiano. L'obiettivo, scrive il Corriere dello Sport - Stadio, è quello di presentarsi al top della condizione ai primi impegni ufficiali con la maglia viola, con cui vestirà il n° 9.

Ieri mattina il brasiliano ha preso immediatamente parte alla seduta con i nuovi compagni, per conoscere fin da subito i movimenti che il tecnico viola gli chiederà in campo. Deve trovare una via di mezzo tra la voglia di bruciare le tappe e la pazienza di ambientarsi, ma la sua responsabilità è enorme: far dimenticare Vlahovic. Lo proverà a fare con il numero più pesante, ma i paragoni con il serbo sono impossibili da fare. E Piatek? Almeno inizialmente i due si giocheranno il posto, con il polacco leggermente avanti. Poi toccherà a "Re Arthur" guadagnarsi il rispetto dei tifosi viola.