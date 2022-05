Cabral e un adattamento lento: è titolare, ma ancora tutto da scoprire

Il bilancio non è lusinghiero, ma ci sono delle attenuanti: giudizio rimandato

Restano da giocare due partite, e Arthur Cabral è in sostanza ancora un oggetto da scoprire: quante potenzialità sono rimaste inespresse? Se lo chiede La Nazione. E ancora: quanto sarebbe stato diverso il suo contributo se fosse arrivato in estate con meno pressioni e partite meno decisive da giocare? Piatek, arrivato i primi giorni di gennaio, si era già inserito bene (e soprattutto segnava). Una volta che Cabral ha avuto i suoi spazi, la "conversione italiana" dei 65 gol segnati nelle 106 partite con il Basilea ha ridotto il bottino svizzero alle 2 reti realizzate in 731 minuti in maglia viola. Oltre a quelle, 1 assist e 21 tiri verso la porta. Niente di casuale, perché nei due gol fatti a Sassuolo e a Napoli ci sono senso della rete, opportunismo, forza fisica e tecnica. Un posto nella nuova Fiorentina 2022-23 ce lo avrà di sicuro, visto l'investimento fatto. Da capire, si legge, se in prima fila oppure no.