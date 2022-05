Cabral e Piatek, tra futuro ed Europa: sfida all’ultimo gol

Ballottaggio in campo e sul mercato tra i due attaccanti

Il Tirreno Firenze scrive del ballottaggio in attacco tra Cabral e Piatek che si rinnova anche oggi: questa sera per i due ci sono in ballo l'Europa e soprattutto il futuro. Il brasiliano resta il favorito per scendere in campo dal 1' come è successo nelle ultime settimane, ma la staffetta potrebbe alla fine essere la soluzione migliore. Poi, il mercato: dei due uno rimarrà e l'altro partirà (con l'ex Basilea favorito anche su questo fronte) ma non è detta l'ultima parola sul polacco, dato che rimane possibile negoziare un nuovo prestito con l'Hertha Berlino.