Cabral e le scelte di Italiano: l’attacco per tentare il colpo al Maradona

Restano le incertezze in attacco: chi la spunterà tra Cabral e Piatek? Brasiliano in vantaggio con il polacco pronto a subentrare

Maggiori certezze a centrocampo e una difesa solida, ma l'attacco è ancora tutto un dubbio. Italiano è sempre riuscito a sorprenderci e nella sfida di oggi al Maradona, i viola proveranno a fare il colpaccio. Come scrive La Repubblica, l'avvicinamento del match con il Napoli è soffermato sulle decisioni per il reparto offensivo dove Cabral e Piatek si giocano una maglia da titolare. Il centravanti brasiliano, nelle ultime settimane è sempre stato lodato dal tecnico viola e una sua conferma sarebbe un ulteriore messaggio per dargli continuità. La sua condizione fisica non sembrava essere delle migliori, ma pian piano sta tornando in forma. Piatek, invece, si porta con sé le scorie dell'infortunio rimediato in Nazionale, anche se i miglioramenti, giorno dopo giorno, sembrano essere evidenti. La sensazione è che comunque Cabral resti in vantaggio, molto probabilmente con il polacco pronto a subentrare nel secondo tempo e a segnare come successo nella sfida di Coppa Italia a gennaio. Ricordiamoci anche che il Napoli è anche una delle vittime preferite dell'ex Genoa e Milan.