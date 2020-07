C. Conti consiglia Ribery: “Non prenda decisioni a caldo, Firenze gli vuole bene”

Conduttore televisivo, tifoso viola e fiorentino, Carlo Conti è stato interpellato da La Gazzetta dello Sport sul caso Ribery, dopo il furto che ha messo a soqquadro la sua villa a Bagno a Ripoli. “E’ un argomento delicato – spiega -, capisco lo stado d’animo di Franck”. Il noto volto della Rai prosegue: “Capisco che dopo il furto nella sua abituazione sia impaurito. Per se stesso e, soprattutto, per la moglie e i suoi figli. La famiglia Ribery ha subito un atto di violenza, che non si cancella in un attimo. Non puoi vivere felice se non ti senti al sicuro quando ti chiudi alle spalle la porta di casa. Questo vale per il lui e per qualsiasi altra persona”.

Poi il suggerimento: “Non prenda nessuna decisione a caldo, faccia passare un po’ di tempo. Prenda atto che la città gli ha voluto bene fin dal primo giorno in cui è arrivato. Ricordo i diecimila tifosi che sono andati a salutarlo allo stadio Franchi. E potrei ricordare le tante magie che lui ha regalato con la maglia della nostra Fiorentina. La città gli vuole bene. Poi, passato un po’ di tempo lui e la sua famiglia avranno il diritto di decidere il loro futuro. E ogni loro scelta dovrà essere rispettata”.