Buso: “Koulibaly tra i più forti in Italia, ma dopo di lui c’è Milenkovic”

Il serbo rientra nelle considerazioni sui più forti centrali in Serie A

Renato Buso, doppio ex della gara tra Napoli e Fiorentina, ha parlato a La Nazione, sottolineando la forza dei 50mila tifosi che potranno trascinare gli azzurri. "Però la Fiorentina ha sempre tirato fuori ottime prestazioni contro le grandi: sono convinto che potrà dire la sua". Un passaggio sull'assenza di Torreira, che penalizza molto gli uomini di Italiano, e poi su Osimhen, che ha recuperato e ci sarà: per Buso è uno dei migliori attaccanti in Europa. "Koulibaly? E' uno dei centrali più forti in Italia: subito dopo, però c'è Milenkovic".