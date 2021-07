Burdisso a Moena per fare il punto. Fra giocatori in bilico e giovani emergenti

Il DT sulle Dolomiti per discutere con Italiano riguardo a diverse tematiche

Nicolas Burdisso ha raggiunto, per la seconda volta, il ritiro di Moena. Lo ha fatto alla vigilia della gara amichevole contro la Polisportiva Foligno. Il DT Viola dovrà discutere riguardo diversi temi con mister Vincenzo Italiano. Sul tavolo ci saranno le questioni relative ai calciatori ancora in bilico come Lirola e Callejon. Ma anche valutazioni riguardo i giovani gigliati che si stanno mettendo in luce durante questo ritiro. Poi, in settimana, arriverà sulle dolomiti anche Daniele Pradè per iniziare a discutere di mercato.