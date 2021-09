Buoni piedi e sicurezza. La rincorsa di San Pietro Terracciano

Terracciano protagonista a Bergamo. Decisive le sue parate su Zapata e Palomino, molto buona anche la circolazione di palla con i piedi

Focus su Pietro Terracciano all'interno delle pagine sportive de La Nazione. Il quotidiano sottolinea come le rotazioni di Italiano abbiano coinvolto anche la porta viola. Tra i motivi che hanno portato a questa scelta c'è senz'altro in ritardo di Dragowski dalla Nazionale: si è allenato poco con i compagni in vista di una partita così delicata (la stessa giustificazione è stata data per le esclusioni - queste più prevedibili - di Gonzalez, Pulgar e Quarta). Ma l'affidabilità di Terracciano un fattore primario. L'ex portiere dell'Empoli si è fatto trovare prontissimo a Bergamo e la sua prestazione, sebbene Italiano abbia confermato la propria fiducia a Dragowski, ha aggiunto piacevoli dubbi.