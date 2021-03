Dragowski in gruppo è la bella notizia che porta con sé l’ultimo allenamento della settimana. Il portiere – scrive il Corriere dello Sport – ha smaltito il trama conclusivo alla caviglia sinistra rimediata contro il Milan. Non è più in dubbio la sua presenza sabato prossimo contro il Genoa. Gli unici indisponibili sono Igor e Kokorin. Il primo continua a bruciare le tappe sulla strada del recupero, ma la lesione muscolare è stata significativa e servirà pazienza.