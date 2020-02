Nel giorno di riposo, al Centro Sportivo erano in tre a smaltire i rispettivi acciacchi. Si è rivisto Alfred Duncan, che domenica contro la Samp sarà a disposizione dopo i fastidi muscolari del mese di gennaio, ma come scrive La Nazione le buone notizie arrivano da Franck Ribery e Christian Kouamé. Il francese da ieri è tornato a lavorare sul campo senza alcuna limitazione dopo l’infortunio alla caviglia del 30 novembre: per 8-10 giorni avrà una tabella personalizzata, per poi tornare ad unirsi alla squadra. L’ex Genoa invece torna a correre dopo l’infortunio subito con la Costa d’Avorio Under 23. Servirà ancora tempo per rivederlo in campo, ma intanto sta recuperando in maniera spedita.