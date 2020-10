Bruno: “Chiesa, l’affare vero l’hanno fatto i viola. Non cambierà la storia alla Juve”

La Nazione propone un’intervista a Pasquale Bruno, ex difensore e oggi agente sportivo. Bruno si dice fiducioso, soprattutto alla luce del fatto che sia contro l’Inter, sia contro la Samp, le sconfitte sono state condizionate da erroracci individuali di Vlahovic e di Kouamé. “Chiesa? Io credo che l’affare vero l’abbia fatto la Fiorentina, non cambierà mai la storia della Juve come non ha cambiato quella dei viola in questi anni”. Le parole dell’ex calciatore non sono dettate dall’antipatia, che magari avrebbe potuto scaturire dalle simulazioni o dalle cadute accentuate: in Inghilterra questi atteggiamenti sono condannati. “Callejon vi farà divertire, è una certezza assoluta. La piccola pecca è l’assenza del centravanti”. I tre giovani attaccanti hanno bisogno di crescere per arrivare al top, chiude Bruno, che sottolinea come i moduli di Iachini non siano poi tanto difensivisti.

