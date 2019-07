Il Brescia vuole rinforzarsi in vista del ritorno in Serie A, e ha messo gli occhi su Federico Ceccherini. Il difensore della Fiorentina è l’alternativa a quello del Livorno Luka Bogdan (seguito in passato anche dai viola) per il quale gli amaranto chiedono 4 milioni. Le rondinelle però cercano un centrale multitasking, che possa ricoprire un po’ tutti i ruoli della difesa, e il viola sarebbe un innesto importante in tal senso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.