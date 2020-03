Brescia o il recupero con l’Udinese? Intanto Iachini pensa al tridente pesante

Brescia o Udinese? Beppe Iachini domani riprenderà ad allenarsi con in testa un’evolzione del 3-5-2. In attesa di sapere se il match contro i friulani può essere recuperato giovedì, l’allenatore viola – scrive La Nazione – ha pensato in modo concreto alla possibilità di schierare un tridente d’attacco contro le Rondinelle, in modo da sfruttare contemporaneamente le potenzialità di Chiesa, Vlahovic e Cutrone. Equilibri sottili, ma c’è anche l’esigenza di mettere insieme prima possibile punti per allontanarsi in modo definitivo dalla zona pericolosa. Un 4-3-3 a trazione anteriore, anche perché in questo momento lasciare fuori uno dei tre è difficile.