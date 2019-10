Brescia-Fiorentina, l’alfa e l’omega di Baggio. E quella doppietta nel 2002…

Brescia-Fiorentina, l’Omega e l’Alfa di Roberto Baggio. A Firenze dal 1985 Baggio scoprì il dolore, coi due devastanti infortuni alle ginocchia, la Serie A e poi l’amore di una tifoseria pronta a considerarlo pressoché Dio del calcio. Poi il doloroso strappo, il passaggio alla Juventus nel 1990. A Brescia, ricorda un affettuoso articolo su Repubblica, Robertino chiuse la carriera dopo che l’Inter aveva ripagato i gol decisivi per portarla in Champions cacciandolo. Senza contratto, Mazzone lo adottò e lui regalò ancora quattro anni di meraviglie, in una squadra che attorno gli mise pure Pirlo, Toni e Guardiola, da mal di testa solo a pensarci. L’anno chiave fu il 2002: tra i 12 gol di quella stagione ce ne furono due segnati proprio in Brescia-Fiorentina, che finì 3-0 grazie anche a una rete di Toni, a proposito di grandi ex di entrambe le squadre.