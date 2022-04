Brava Fiorentina, 20+. Viola maturi, la corsa prosegue

I viola, con la vittoria sull'Empoli, hanno totalizzato esattamente venti punti in più rispetto allo scorso campionato

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola usa un chiaro gioco di parole per definire la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che in pagella prende... 20+. È infatti questa la grande qualità della formazione viola, che con oggi si ritrova a 50 punti, esattamente 20 in più dei 30 dello scorso anno. La conferma - se ancora ce ne fosse stato bisogno - è arrivata in un derby vinto nonostante le difficoltà e gli errori arbitrali, da una squadra che ha saputo ribaltare se stessa in pochi mesi. Un anno fa, sempre per restare sui numeri, i viola avevano realizzato 38 reti e subite 49, oggi i numeri sono esattamente opposti: 49 segnati, 38 incassati. Sono elementi importanti, che consegnano altri tre punti alla truppa gigliata, che può continuare a sognare l'Europa. Questa vittoria consente di guadagnare sull'Atalanta, per un finale di campionato tutto da vivere.