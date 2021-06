Braida su Gattuso: “E’ un leader, a Firenze c’è tutto per far bene”

Parla Ariedo Braida che portò Gattuso al Milan più di 20 anni fa

"È un essere umano formidabile, una persona splendida è sempre stato così. Prima ancora che calciatore, o allenatore, è un uomo vero che porta con sé valori imprescindibili, fondamentali in ogni attività. Basti pensare a come si è sempre comportato nei confronti del suo staff, rinunciando anche ai suoi emolumenti per favorire i propri collaboratori. E poi oltre all’umanità innata è un leader nato. Ha un carisma naturale che lo ha reso nel tempo un vero e proprio trascinatore. Riesce a guadagnarsi la stima di chi gli sta intorno, diventando un punto di riferimento per tutti, dalla squadra alla società passando per tifosi e ambiente", spiega l'ex direttore sportivo del Milan.