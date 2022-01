Bozzo: “Vlahovic, un affare sia per la Fiorentina che per la Juve”

Il parere dell'agente Beppe Bozzo sul passaggio d Vlahovic alla Juventus

"Questa operazione ha dimostrato che la Juventus è la Juventus. Quando c'è un cambio di strategia non si fanno mai trovare impreparati. Non è stato facile, ma la Juventus ha dietro un management di livello: riescono sempre a trovare le soluzioni ideali a tutto. Anche in questo caso è stata una cosa che ha stupito. Ma ha stupito non tanto l'arrivo di Vlahovic, perché magari a giugno me lo sarei immaginato, ma il fatto che sia arrivato in questa fase di mercato. Comunque è stato un affare sia per la Fiorentina sia per la Juventus perché comunque il valore del giocatore è congruo con le sue qualità e la sua età. Si tratta di un'operazione che sta nella logica delle cose, nella logica di chi deve competere non solo in Italia, ma anche in Europa".