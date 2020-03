Borracce nominali e cibo in confezioni sigillate: la Fiorentina ai tempi del Coronavirus

Lo staff sanitario della Fiorentina, guidato dal dottor Luca Pengue, ha esposto a più riprese ai giocatori le misure di tutela da seguire. La distanza di sicurezza, il modo corretto per consumare cibi e bevande. A proposito: già da tempo la Fiorentina si era dotato di borracce nominali per evitare che i giocatori se le scambiassero. E per adesso si continuerà in questo modo. Il cibo – scrive il Corriere Fiorentino – viene e verrà consegnato agli atti in confezioni monodose sigillate. Anche in questo caso erano misure già consolidate che, però, verranno applicate con maggior rigore. Lo staff sanitario, inoltre, sta provvedendo a misurare la temperatura corporea con termometro digitale, due volte al giorno. I dati che vengono raccolti sono conservati. I giocatori hanno nord da seguire anche all’interno dello spogliatoio. Ad esempio devono riporre gli armadi i vestiti e non lasciarli nell’area comune mentre sono in campo per l’allenamenti.