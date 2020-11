Borja Valero: “Si vede che Prandelli vuole chiudere un cerchio. Firenze tornerà a splendere”

Borja Valero si è concesso a La Nazione in edicola stamattina. Vi riportiamo alcune parti della sua intervista.

Prime sensazioni su Prandelli e Commisso

“Si vede che il Mister aveva davvero tantissima voglia di rimettersi in gioco e farlo a Firenze per lui è un grosso stimolo e motivo di orgoglio”. Secondo Borja, Prandelli farà un ottimo lavoro, perché si percepisce che il ritorno è dettato dalla voglia di completare un lavoro lasciato in sospeso anni fa. Stimolato su Commisso, lo spagnolo lo definisce un uomo pieno di idee, che tiene veramente alla squadra e che vorrebbe scendere in campo personalmente quando le cose vanno male. “Spero che possa realizzare tutte le sue idee perché vorrebbe dire che l’avvenire della Fiorentina sarà roseo”.

Borja e Firenze

Firenze non è mai sparita dalla vita di Borja Valero, che ci è tornato tutte le volte che è stato possibile, per la città e per i tanti amici. Il centrocampista riconosce che la città sta attraversando, come tutte le altre città d’arte, un momento molto difficile, che manca la vecchia spensieratezza, ma “sono certo che, come sempre nella sua storia, Firenze saprà risollevarsi e tornare a splendere”.

