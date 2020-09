Borja Valero e la Fiorentina, ci (ri)siamo. Per il Corriere dello Sport il “sindaco” è pronto a reinsediarsi domani per le visite di rito e la firma sul suo nuovo contratto annuale con la Fiorentina. Lunedì dunque sarà il giorno di Borja a Firenze – scrive il quotidiano – con la società ed i tifosi pronti a riabbracciare il centrocampista spagnolo. Dopo lo svincolo dall’Inter si riannoda il filo spezzatosi nell’estate 2017, coincisa con la partenza direzione Milano, accompagnata da lacrime e polemiche. Tutto pronto per il “Borja-bis”: domani test clinici e il ritorno in sede che si presume veloce, per mettere nero su bianco fino a giugno 2021, con opzione per ulteriore rinnovo. Una storia da tutti felici e contenti.