Boniek consiglia i viola: “Prendete Piatek, è una garanzia. E Milik…”

La Fiorentina ha spesso e volentieri costruito bene partendo dall’Est Europa, pescando prospetti giovani e in grado di garantire qualità anche a lungo termine. Uno degli ultimi in questo senso è Dragowski, portiere dalle belle speranze titolare fino alle ultime noie che hanno portato (l’ottimo) Terracciano a concludere la stagione. Quest’oggi, in un’intervista rilasciata al Corriere Dello Sport, è Zibi Boniek – ex calciatore e attuale Presidente della Federazione Polacca – a consigliare Rocco Commisso in vista del prossimo mercato. Naturalmente, pescando nel suo Paese:

Piatek (SCHEDA)? Un grosso attaccante, ha avuto qualche difficoltà ma può succedere a tutti e in tutte le situazioni sportive. In più penso che quel suo calo sia stato gestito male. Lui resta una punta davvero valida, in grado di garantire continuità e un buon bottino di reti.

E su Milik, attenzionato dalla Juve ma anche di interesse viola, prosegue:

Può fare le fortune di qualsiasi squadra se sente su di sé la fiducia. Potrebbe giocare in qualunque squadra al mondo. Ad oggi si parla troppo del suo futuro: le sue capacità non hanno bisogno di sponsor.

LA FIORENTINA SONDA PIATEK IN GERMANIA >>>>> LEGGI TUTTO