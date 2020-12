Bonetti: “Il campo dirà chi siamo davvero, momento buio alle spalle”

Tatiana Bonetti, attaccante della Fiorentina Femminile, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino in cui analizza lo stato di forma della sua Fiorentina. La squadra di mister Cincotta scenderà in campo oggi alle 12: 30 contro il Milan in una partita che la gigliata vuole vincere a tutti i costi. Al quotidiano racconta come la squadra si sia ripresa dal momento buio raggranellando una serie di risultati positivi. Rivela anche che l’entusiasmo ed il gioco corale sono di nuovo protagonisti. Spazio anche per la Champions League. Viene mostrata soddisfazione per un sorteggio più semplice rispetto a stagioni passate, senza tuttavia sottovalutare lo Slavia Praga (prossimo avversario). “Il campo sarà il giudice e stabilirà le ambizioni della squadra”, conclude la Bonetti.

