Bonaventura rischia di saltare due partite, ma migliora Ribery: le ultime

Niente Jack Bonaventura domenica a Udine. Questa la sensazione dopo gli esami di ieri, e La Nazione scrive che si tratta di una tegola per Prandelli. Restano forti dubbi anche sulla presenza del numero 5 per la successiva sfida infrasettimanale contro la Roma. E dire che, a parte il forfait nel riscaldamento contro il Benevento, il centrocampista era stato sempre fisicamente a posto e disponibile. L’altra faccia della medaglia è Ribery, dal quale arrivano buone nuove: ieri è stato testato col gruppo, anche se senza partitella. FR7 verrà valutato giorno per giorno, aumentando pian piano i carichi di lavoro per non rischiare una nuova ricaduta. Si respira cauto ottimismo in vista di domenica.