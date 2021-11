Bonaventura, rinnovo verso il 2023 e oltre

Giacomo Bonaventura è a caccia del suo secondo gol in campionato. La Fiorentina ha già deciso di esercitare l'opzione contratto fino al 2023

Per Giacomo Bonaventura il contratto scade a giugno 2022, ma sarà esercitata l'opzione per prolungarlo fino al 2023. La Fiorentina però, sta pensando di allungarglielo ulteriormente. Con Vincenzo Italiano, se diventato sempre più il cardine del centrocampo viola e sabato contro la sua ex, il Milan, cercherà il gol davanti ai suoi tifosi del Franchi. Come scrive il Corriere dello Sport, con i rossoneri ha collezionato 184 partite e 35 gol, per una durata di 6 anni. Sarà dunque una partita di grandi emozioni per il fantasista viola. Alla Fiorentina serve qualcuno che prenda in mano la situazione e che porti, attraverso l'esperienza e la qualità, i propri compagni a trovare finalmente punti con una big (oltre l'Atalanta). E' arrivato alla Fiorentina a parametro zero nell'estate del 2020. Adesso è il pilastro del centrocampo viola e alla caccia di convincere sempre più il club gigliato a prolungargli il contratto ulteriormente.