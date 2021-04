Bonaventura, l’arma in più di Iachini: ballottaggio con Castrovilli

Bonaventura rientra a Bologna dopo aver scontato la squalifica contro la Juventus

Il suo ritorno, si legge, è una buona notizia perché può essere un'arma in più per il tecnico viola. Il centrocampista ha totalizzato 29 presenze con 2 gol e 3 assist. Un giocatore che ha sempre dato ottime garanzie. E che si è fatto apprezzare anche per la sua importanza a livello tattico. Nel 3- 5- 2 è stato impiegato da mezzala ma spesso il gioco é passato anche dai suoi piedi. E poi è bravo nella conclusione da fuori area. Basti pensare ai due gol realizzati contro Crotone e Sassuolo. Il primo di destro, il secondo di sinistro. È evidente che Iachini in questi giorni penserà se riproporlo subito titolare. E in questo caso ci potrebbe essere una sorta di nuovo ballottaggio con Castrovilli. Amrabat contro la Juventus ha forse giocato la sua migliore partita stagionale e per questo la sensazione è che il tecnico viola gli dia la possibilità di ripetersi. E anche Pulgar dovrebbe giocare visto che nella posizione centrale è quello che è riuscito ad adattarsi meglio, nonostante non sia un regista.