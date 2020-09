Bonaventura, la firma entro domani mattina. Ecco dove può giocare

Bonaventura arriva oggi, al massimo domani mattina. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la volontà del club sia collimata con quella del giocatore, e il biennale sia stata solo una naturale conclusione. Corposi bonus andranno ad aggiungersi ad una parte fissa da circa un milione e mezzo di euro, mentre l’ex Milan andrà ad aggiungersi alla rosa di Iachini. In che ruolo? La Fiorentina sta provando un 3-4-2-1 che lo vedrebbe sulla trequarti, insieme a Ribery, ma potrebbe disimpegnarsi bene anche come mezzala nel 3-5-2. Con il campionato che comincia fra 11 giorni, avere un jolly a disposizione è sempre una buona notizia.

ARRIVA ANCHE BORJA? IL RITORNO E’ POSSIBILE