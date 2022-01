Bonaventura: la Fiorentina ha esercitato l’opzione per il rinnovo di contratto

Fiorentina al lavoro per un ulteriore prolungamento fino al 2024

Giacomo Bonaventura è diventato presto una colonna della Fiorentina a suon di belle prestazioni e gol. La Fiorentina punta eccome sul suo Jack di cuori. Tanto che, scrive Repubblica Firenze, il club gigliato ha esercitato l’opzione per rinnovare il contratto fino al 2023 e adesso la dirigenza è al lavoro per un ulteriore prolungamento fino al 2024. Futuro sempre più a tinte viola per il classe 1989.