Bonaventura in forte dubbio: con l’Empoli occasione in arrivo per Maleh?

Il numero 14 in vantaggio su Duncan in vista di domenica

Jack Bonaventura si è allenato in modo personalizzato ponendo un nuovo punto interrogativo sul recupero in vista della sfida di domenica (ore 12.30) contro l’Empoli. La Gazzetta dello Sport assicura che, se il periodo grigio dell'ex Milan continuasse a tormentarlo con il persistere dell'infortunio dopo la squalifica, l'occasione potrebbe toccare a Youssef Maleh, in vantaggio su Duncan per una maglia da interno di centrocampo. Venti apparizioni in campionato (anche se molte non dal primo minuto) e due reti (con Bologna e Salernitana) caratterizzano la prima annata in A del centrocampista ex Venezia.