Bonaventura e Torreira, rieccoli insieme. E la media punti viola si alza

I due cardini del centrocampo viola tornano padroni della mediana nel momento più importante della stagione

Alcuni sono più necessari di altri, non si scappa. Non c'è detto o adagio che tenga, e la Fiorentina non fa eccezione: Torreira e Bonaventura si sono guadagnati sul campo i galloni di ’inamovibili’, come sottolinea La Nazione. La media punti con l’ex rossonero titolare in campo è stata di 1,70 (46 in 27 gare); senza, in un numero più limitato di partite, la media si è fermata a 1,44. Ancora più evidente ancora la differenza tra i risultati con Torreira e senza. 1,76 punti a partita (44 in 25 sfide) contro 1,44. Totale con entrambi in campo dall'inizio: 1,74 (33 in 19 partite). Le alternative non sfigurano e la media senza entrambi non crolla (1,53), ma è chiaro come i due leader del centrocampo viola, adesso di nuovo padroni della formazione titolare, stiano meglio al loro posto, al centro e centrodestra della mediana.