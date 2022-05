Bonaventura e quell’idea di Raiola che ha fatto le fortune della Fiorentina

Jack di Coppe sogna in grande sotto la guida dell'ex compagno di squadra Italiano

«Perché dovrei cambiare modulo? Vorrebbe dire dover rinunciare a Bonaventura e non vedo perché dovrei fare a meno di un giocatore come lui". Parola di Vincenzo Italiano, che di Giacomo Bonaventura ha fatto a meno solo per infortunio in questa stagione. Una nuova giovinezza per il numero 5 viola, che già a Moena faceva intendere che ci fossero i presupposti per puntare all'Europa: "Se siamo bravi potremmo puntarci". E questo, facendo un salto avanti nel tempo e tornando sulle sue dichiarazioni di ieri, "migliorerebbe il nostro futuro". Bonaventura è il prolungamento in campo dello spirito di Italiano in panchina: i due sono stati compagni di squadra al Padova nel 2010 e si capiscono al volo. E se Jack è a Firenze, ricorda il Corriere Fiorentino, il merito è di Mino Raiola, che in un colloquio con Pradè buttò lì un "Perché non lo prendete? E' libero..."