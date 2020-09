Bonaventura, è la settimana dell’arrivo alla Fiorentina. Si discutono i bonus

Giacomo Bonaventura (LA SCHEDA) è pronto ad abbracciare la Fiorentina e viceversa. L’arrivo di Jack rappresenterà, in una forma chiaramente diversa, una sorta di trattativa pronta a regalare alla Viola un valore aggiunto, come successo l’anno scorso con Ribery. Ormai la trattativa è ai dettagli, anche se a volte sono proprio quelli a fare la differenza in una trattativa. Però ormai sono pochi i dubbi rimasti, questo si deve anche al buon lavoro di Mino Raiola che con un paio di telefonate ha permesso di far diventare la Fiorentina non solo un’ipotesi ma una destinazione d’arrivo vera e propria. Saranno con tutta probabilità due gli anni di contratto offerti a Bonaventura, le parti si stanno accordando sui bonus. L’intesa c’è già e questa potrebbe essere la settimana giusta per l’arrivo del duttile centrocampista a Firenze. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

