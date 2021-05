Bonaventura e i senatori: le garanzie di Gattuso

I senatori aiuteranno Gattuso ad entrare nel mondo Fiorentina

Il Corriere dello Sport sottolinea come la sinergia tra Gattuso e i senatori sia elemento fondamenta quando c'è da ristrutturale e modellare, non a casa il benvenuto al nuovo allenatore lo ha dato chi lo conosce bene: Bonaventura che su Instagram prima ha ringraziato Iachini, poi ha postato una foto con Rino ai tempi del Milan .

Anche Callejon, allenato da Gattuso al Napoli, vuole tornare quello di prima. Non solo l'ex rossonero e l'ex azzurro. Pezzella, con un altro anno di contratto, sarà oggetto di valutazione da parte dell'allenatore con la dirigenza, e poi Biraghi e Caceres. Insomma: c'è una base fatta d'esperienza e mestiere, abitudine a certe situazioni e peso specifico nello spogliatoio che diventerà in automatico la chiave d'ingresso nel mondo Fiorentina per Gattuso.