Bonaventura di nuovo disponibile. Oggi la decisione su Kouame

Fiorentina in emergenza contro Parma e Benevento. Prandelli, infatti, dovrà fare a meno degli infortunati Igor e Castrovilli, ma il primo potrebbe aver finito la stagione.

Buone notizie, invece, da Bonaventura che da ieri eri ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo e dunque, oltre ad essere disponibile, si candida per una maglia da titolare in vista del match con i ducali. Così La Nazione e La Gazzetta dello Sport.

La convocazione di Kouame sarà decisa durante la rifinitura di oggi. L’ivoriano ieri ha aumentato i carichi di lavoro e punta a rientrare in gruppo ma è chiaro che sul suo conto lo staff medico non abbia alcuna intenzione di forzare i tempi: se dunque l’attaccante non dovesse dare la massima disponibilità, non verrà rischiato e finirà di nuovo in tribuna accanto allo squalificato Ribery.