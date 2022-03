Bonaventura dà forfait, c’è Duncan. Saponara favorito nel tridente

Forfait ad un passo per Bonaventura con Duncan candidato a sostituirlo in mediana. Nel tridente Saponara è avanti su Ikoné e Sottil

Le sensazioni sono tutte rivolte al pessimismo. La Nazione scrive così riguardo la disponibilità di Jack Bonaventura per il match contro l’Inter. Il centrocampista ha svolto anche ieri una seduta personalizzata. L’ex Milan non ha fin qui preso mai parte ad un allenamento intero con il resto del gruppo. Sintomo evidente che il problema muscolare accusato nella seconda parte di gara di domenica contro il Bologna ha avuto più di una ripercussione. Forfait ad un passo con Duncan - uno degli ex - che si candida fortemente a tornare titolare. In assenza di una pedina fondamentale come Bonaventura il ghanese viaggia verso una meritata maglia dal 1’. Stesso destino anche per Biraghi che ha smaltito gli acciacchi avvertiti nel corso del derby dell’Appennino. Nel tridente d'attacco solo Piatek e Gonzalez sembrano certi di un posto, mentre per la fascia sinistra sono in tre a contendersi una maglia: il favorito è Saponara davanti ad Ikoné e Sottil.