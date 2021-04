Bonaventura certezza, conferma in vista per la prossima stagione

Il numero 5 ex Milan ha dato quantità e qualità durante tutto l'arco del campionato: memorabile il duetto con Ribery a Torino

Pochi dubbi sul fatto che Jack Bonaventura sia il nuovo acquisto che ha reso meglio quest'anno. La Gazzetta dello Sport si concentra sull'ex Milan, che non ha sempre incantato, ma difficilmente è sceso sotto la sufficienza, e ha offerto al miglior Ribery una sponda con cui duettare, come contro il Torino. La Rosea assicura che Bonaventura sarà al suo posto in viola anche il prossimo anno, a prescindere dall'allenatore. Contratto fino al 2022 con opzione per il rinnovo, è stato un titolarissimo sia per Iachini sia per Prandelli, con due reti a Crotone e Sassuolo. Tornerà a disposizione a Bologna dopo la squalifica scontata domenica.