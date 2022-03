Bonaventura brucia le tappe: il centrocampista scalpita per Empoli

Giacomo Bonaventura scalpita per esserci contro l'Empoli: il centrocampista sulla via del recupero ma si allena ancora a parte

Giacomo Bonaventura vuole fare di tutto per giocare Fiorentina-Empoli. Il centrocampista ex Milan, però, si allena ancora a parte e come riporta il Corriere Dello Sport, ieri ha svolto seduta personalizzata come nei giorni scorsi. Italiano lo aspetta e lo valuterà in questi giorni (anche perché è senza mezza squadra) e poi comincerà a trarre le indicazioni verso il prossimo weekend. Il centrocampo titolare - ad oggi - dovrebbe essere quello con Castrovilli e Duncan ai lati di Torreira, mentre qualche dubbio potrebbe rimanere in fascia d'attacco. Ma ci sarà tempo.