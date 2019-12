Bomber, ma quando segni? Attacco viola a secco, realizza meno di Muriel

Interessante statistica che ritroviamo questa mattina sul Corriere Dello Sport: il dato sull’attacco della Fiorentina è abbastanza impietoso e – quasi alla fine del girone di andata – deve far riflettere. Sono infatti soltanto sette i gol realizzati dalla batteria offensiva di Montella, suddivisi fra i due di Chiesa, Ribery e Vlahovic con l’aggiunta dell’unica marcatura (peraltro all’esordio) di Boateng. Il dato è significativo specialmente se paragonato a un fresco ex come Muriel o a Lautaro Martinez, prossimo avversario al Franchi, che da soli hanno all’attivo otto centri.

Una carenza offensiva in parte colmata dai goleador che non ti aspetti: tre sigilli per Castrovilli, Pulgar e Milenkovic, uno per Pezzella e, ovviamente, la doppietta di Benassi con il Cittadella per il 54% delle marcature totali. Adesso Montella aspetta le risposte soprattutto da Pedro – anche dopo la partita di Lecce – ma anche da Ghezzal e Sottil (CHE INTANTO È STATO MULTATO DALLA SOCIETÀ).